State of Play: Sony kündigt Video-Showcase an

Sony hat heute eine neue Videoreihe vorgestellt, die den Namen State of Play trägt. Die erste Ausgabe wird am 25. März ab 22:00 Uhr MEZ ausgestrahlt. Ihr möchtet euch dieses Event nicht entgehen lassen? Via Facebook, Twitch, Twitter oder YouTube könnt ihr live zuschauen.

Die erste Ausgabe von State of Play wartet laut der Ankündigung mit neuen Trailern, Spielankündigungen und GamePlay Footage auf. Gezeigt werden Spiele für PlayStation 4 und PS VR.

Im Laufe des Jahres sollen weitere Ausgaben des neuen Videoformats folgen. Viele Spieler sind schon jetzt gespannt, was sie erwarten dürfen. Das Konzept erinnert an die beliebten Nintendo Directs. Auch für die Xbox gibt es mit Inside Xbox ein ähnliches Videoformat.

Quelle: Sony

Bildquelle: Sony