Judgment: Release im Juni ist nicht in Gefahr

Kürzlich sorgte das Spiel Judgment unfreiwillig für Schlagzeilen. Voice Actor und Model Pierre Taki wurde verhaftet, da er Kokain konsumiert haben soll. Er verkörpert in dem Spiel den Charakter Kyohei Hamura. Da Judgment in Japan bereits erhältlich ist, stoppte SEGA dort kurzerhand den Verkauf des Spiels.

Screenshots und Trailer mit dem Charakter wurden von sämtlichen offiziellen Kanälen verbannt. Viele Spieler sorgten sich aufgrund dieses Vorfalls, was mit dem nahenden Release in Europa und Amerika passiert. Im Westen darf nun allerdings aufgeatmet werden. Pierre Taki wird zwar aus dem Spiel verbannt, aber der Release am 25. Juni soll dadurch nicht in Gefahr sein.

