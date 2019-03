Atlus hat Persona 5: The Royal für PlayStation 4 angekündigt. Bereits im Dezember postete das japanische Entwicklerstudio einen Teaser für P5R. Mit der heutigen Ankündigung veröffentliche Atlus einen weiteren Teaser in Videoform.

Leider verrät uns das neue Video zu Persona 5: The Royal nicht viel. Dieses Mal dürfen Spieler scheinbar in die Rolle einer Protagonistin schlüpfen. Der Uniform nach zu urteilen ist sie Shujin Academy Schülerin im ersten Jahr. Dies könnte ein Hinweis auf eine eigene Storylinie sein. In Persona 5 spielt ihr als Joker. Dieser ist bereits im zweiten Jahr. Spieler wollen aus den Dialogen im Video zudem erfahren haben, dass die Schülerin scheinbar kein Freund der Phantom Thieves Methoden ist. Ob diese Spekulation stimmt, könnten wir am 24. April erfahren. An diesem Tag findet das Persona Super Live Concert statt. In diesem Rahmen sollen weitere Informationen zum neuen Persona Spiel veröffentlicht werden.

Quelle: Atlus via Gematsu

Bildquelle: Atlus