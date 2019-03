The Lord of the Rings: Gollum – Daedalic kündigt neues Projekt an

Daedalic Entertainment hat heute The Lord of the Rings: Gollum für PC und alle relevanten Konsolen angekündigt. Das Action-Adventure thematisiert die Geschichte des populären Charakters Gollum, der Teil des beliebten Herr der Ringe-Universums ist. Die Werke von J.R.R. Tolkien erlebten dank den Filmen von Peter Jackson vor einigen Jahren einen neuen Hype. In diesen verkörperte der Schauspieler Andy Serkis die Rolle von Gollum. Dank seiner überzeugenden Darstellung, genießen Schauspieler und Charakter bis heute Kultstatus.

The Lord of the Rings: Gollum setzt vor den Ereignissen aus Der Herr der Ringe an. Zeitlich soll die Story zwischen dem Fund des Einen Ringes durch Gollum (Smeagol) und den Geschehnissen in Der Herr der Ringe spielen. Wie wurde Gollum zu der uns bekannten zwiegespaltenen Persönlichkeit? Was hat ihn zu einer solch gebrochenen Kreatur gemacht, die auf der einen Seite Mitleid erweckt und auf der anderen Abscheu? Daedalic möchte diese Geschichte in dem Action-Adventure aufgreifen und rückt dabei die Erzählung in den Mittelpunkt.

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es dann aber doch. Das Spiel soll erst 2021 erscheinen. In diesem Jahr startet auch die geplante Serie von Amazon, die sich aktuell in Produktion befindet.

The Lord of the Rings: Gollum ist das erste Spiel einer neuen Partnerschaft, die Daedalic geschlossen hat. Es sind weitere Spiele im Mittelerde-Universum geplant.

Quelle: Daedalic via Hollywood Reporter

Bildquelle: Daedalic Entertainment