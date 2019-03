Dead or Alive: Xtreme Venus Vactation – Offene Beta bei Steam

Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation wird künftig auch via Steam verfügbar sein. Eine offene Beta läuft schon jetzt. Die Steam-Version bietet sogar Englische Untertitel. Derzeit ist die Produktseite allerdings in westlichen Ländern gesperrt. Ob sich daran künftig etwas ändern wird? Ungewiss! Die englische Website lässt hoffen.

Twinfinite hat eine Pressemitteilung von Koei Tecmo Singapore erhalten. Demnach richtet sich die Steam-Version an den asiatischen Markt.

Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation bietet bei Steam zehn spielbare Charaktere. Das Spiel soll regelmäßig Updates erhalten, über die neue Kleidungsstücke und Accessoires in das Spiel kommen. Eine Reihe von Events sind ebenfalls vorgesehen.

Im Westen ist die Dead or Alive Xtreme-Reihe sehr umstritten, weshalb auch das kürzlich veröffentlichte Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet nicht bei uns veröffentlicht wurde. Daher bleibt abzuwarten, ob nun zumindest das PC-Spiel über Asien hinaus angeboten wird.

Die PC-Version von Venus Vacation ist laut ersten Berichten zensiert. Klicken Spieler im Hauptmenü die Charaktere an, löst dies keine Reaktion mehr aus. Darüber hinaus gibt es in der DMM-Version mehr Charaktere. Diese könnten künftig aber via Update den Weg zu Steam finden.

Quelle: Twinfinite

Bildquelle: Koei Tecmo