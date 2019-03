Borderlands: Mask of Mayhem Trailer

Entwickler Gearbox scheint in diesem Jahr mit besonders dickem Gepäck nach Boston zu reisen, um dort an der PAX East 2019 teilzunehmen. In den letzten Tagen hat das Unternehmen zahlreiche Teaserbilder verbreitet. Nun folgt ein Trailer, der den Namen „Borderlands: Mask of Mayhem“ trägt.

In dem kurzen Video sind zahlreiche Charaktere zu sehen, die Fans aus vorherigen Spielen der Reihe kennen. Am Ende des Videos entsteht daraus ein Gebilde – die Maske von Mayhem. Zum Abschluss verweist das Video auf die PAX East und die offizielle Borderlands Website.

Lust auf mehr? Morgen erfolgt die Ankündigung. Was sich hinter Mask of Mayhem verbirgt, erfahren wir am 28. März 2019 um 19:00 Uhr. Das Spiel wird im Rahmen des Gearbox PAX East Panels enthüllt. Einen Livestream findet ihr dann hier.

Was erhofft ihr euch von der Ankündigung? Ich persönlich würde mich vor allem über ein Borderlands 3 freuen.

Quelle: Gearbox Software

Bildquelle: Gearbox Software