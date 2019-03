Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Eel und Peanut Set im Owner Shop

In der Nacht wechselte das Angebot vom Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop. Bisher konntet ihr dort unter Special die Whirlwind Bikinis erwerben. Nun erwarten euch an dieser Stelle stattdessen die Sets Eel und Peanut. Das Eel Set lässt sich für 180 Premium-Tickets komplett freischalten, während das Peanut-Set 108 Premium-Tickets kostet. Tickets sind nur via eShop oder PlayStation Store verfügbar.

Ihr könnt jeden Bikini der Sets auch mit Ingame-Währung freischalten, indem ihr Zack Dollars im Owner Modus verwendet. Ein Bikini aus dem Eel-Set schlägt mit 1.000.000 Zack Dollar zu Buche. Ein Bikini aus dem Peanut-Set ist mit 600.000 Dollar günstiger zu haben.

Das aktuelle Scarlet Owner Shop Special bleibt bis zum 03. April aktiv. Bedenkt dabei, dass das Spiel nur im asiatischen Raum offiziell erhältlich ist, weshalb die Angebote bereits in der Nacht enden. Ihr solltet eure Einkäufe also bei Interesse bis zum 02. April erledigen.

Bis zum 31. März lohnt es sich übrigens, mit Honoka zu spielen. Da diese am 24. März Geburtstag hatte, gibt es für eine begrenze Zeit zusätzliche Excitement-Punkte mit ihr, wenn ihr einen Urlaub abschließt.

Quelle: Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet