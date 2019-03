GWENT kommt 2019 auf Smartphones

CD Projekt RED hat GWENT für Smartphones angekündigt. Die Smartphone-Version des beliebten Kartenspiels soll noch in diesem Jahr erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es bisher nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Mobile-Version zudem nur für Android bestätigt. Ob die Entwickler auch eine iOS-Version planen, ist nicht bekannt.

GWENT ist ein Kartenspiel aus dem The Witcher-Universum. Mit The Witcher 3: Wild Hunt wurde das rundenbasierte Kartenpiel sehr populär. So waren etwa die Retail-Versionen der Witcher 3 DLCs rasch vergriffen, da diese mit GWENT-Karten verkauft wurden.

Aufgrund des enormen Hypes veröffentlichte Entwickler CD Projekt RED schließlich das eigenständige Spiel Gwent: The Witcher Card Game. Bisher ist es für PC, PlayStation 4 und Xbox One als Open Beta verfügbar. Im Laufe des Jahres folgt die Android-Version.

Quelle: CD Projekt RED Pressemitteilung

Bildquelle: CD Projekt RED