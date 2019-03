Pokémon GO: Käferkrabbelei Event angekündigt

Die Temperaturen steigen, die ersten Blumen strecken ihre Köpfe raus und Insekten melden sich aus der Winterpause zurück. Was wäre da passender als ein Pokémon GO Event rund um Käfer-Pokémon? Die Entwickler haben heute die erste Käferkrabbelei angekündigt. Lost geht es am 02. April um 21:00 Uhr. Das Event wird bis zum 09. April laufen und endet um 21:00 Uhr. Unten findet ihr alle bekannten Details zum Event.

In aller Kürze

Was? Pokémon GO Käferkrabbelei

Pokémon GO Käferkrabbelei Wann? 02. April 2019, ab 21:00 Uhr bis 09. April 2019, 21:00 Uhr

02. April 2019, ab 21:00 Uhr bis 09. April 2019, 21:00 Uhr Eventdetails: vermehrte Begegnungen mit wilden Käfer-Pokémon, Rauch hält doppelt so lang, bei aktiviertem Rauch erscheinen mehr Pokémon

Quelle: Niantic

Bildquelle: Niantic