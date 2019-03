Borderlands 3 offiziell angekündigt, Release

Lange mussten wir auf diesen Tag warten. Gearbox Software hat während eines PAX East Panels unter tosendem Applaus das Spiel Borderlands 3 offiziell angekündigt. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch unten ansehen. Fans der Reihe können in diesem zahlreiche bekannte Charaktere wie Sir Hammerlock und Claptrap erspähen. Das verwendete Musikstück im Video ist “Can’t Hold Me Down” von GRiZ (ft. Tash Neal of The London Souls).

Laut Randy Pitchford arbeitet Gearbox Software seit 5 Jahren an dem Spiel. Leider blieb während der Präsentation offen, wann wir mit einer Veröffentlichung rechnen dürfen. Auch Plattformen wurden weder genannt, noch im Trailer gezeigt.

Es wird allerdings schon bald mehr Informationen zu Borderlands 3 geben. Die Entwickler weisen darauf hin, die offizielle Website am 03. April zu besuchen.

Quelle: Gearbox Software PAX East Panel

Bildquelle: Gearbox Software