Borderlands: Game of the Year Edition erscheint Anfang April

Seit Monaten wurde über eine mögliche Borderlands: Game of the Year Edition spekuliert. Seit heute ist es offiziell – sie kommt. Ungeduldige Fans dürfen sich freuen. Release ist bereits am 03. April.

Die Borderlands: Game of the Year Edition erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PC. Der Preis der Game of the Year Edition liegt bei 29,99 Euro. Wer Borderlands bereits auf dem PC hat, erhält die Game of the Year Edition via Update kostenlos.

Ihr dürft euch auf folgende Features freuen:

neue Waffen

4-Spieler Koop, online und offline

4K, aufgemotzte Texturen, Charaktermodelle und mehr

Charakterköpfe

Goldene Schlüssel und Truhen

alle 4 DLCs

Minimap

Lust auf einen Vorgeschmack? Unten findet ihr den „Developer Trailer“ von der PAX East.

Quelle: Gearbox Software PAX East Panel

Bildquelle: Gearbox Software