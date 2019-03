Borderlands: The Handsome Collection – Kostenlos Ultra HD Pack angekündigt

Besitzer der Borderlands: The Handsome Collection dürfen sich freuen. Gearbox hat das kostenlos „Ultra HD Pack“ angekündigt. Release ist am 03. April. PC-Spieler können das Ultra HD Texture Pack für Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel separat herunterladen.

Folgendes bietet das Update auf Konsolen:

4K Ultra HD Auflösung

HDR auf PlayStation 4 Pro und Xbox One X

überarbeitete Umgebungstexturen in 4K

4K Charaktere und Fahrzeuge

geupdatete Waffen Texturen

verbessertes Anti-Aliasing

verbesserte Schatten, vor allem bei Bewegungen

Das PC-Update umfasst folgende Features:

überarbeitete Umgebungstexturen in 4K

4K Charaktere und Fahrzeuge

geupdatete Waffen Texturen

verbessertes Anti-Aliasing

verbesserte Schatten, vor allem bei Bewegungen

Die Borderlands: The Handsome Collection beinhaltet die beiden Spiele Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel. Enthalten sind zudem sämtliche DLCs, die es für die beiden Games gibt.

Quelle: Gearbox Software

Bildquelle: Gearbox Software