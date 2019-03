Pokémon GO: Begrenzte Forschung mit Loturzel

Die Sonne strahlt, die Temperaturen steigen und der Himmel strahlt in blau. Das perfekte Wetter, um die heimische Zockerbude für ein paar Stunden zu verlassen und draußen Pokémon GO zu spielen. Nur heute gibt es dort das Event „Begrenzte Forschung Loturzel“. Dieses Mal ist das Zeitfenster für das Event relativ groß, weshalb ihr besser planen könnt. Der Startschuss fällt um 11:00 Uhr. Feierabend ist erst um 20:00 Uhr. Unten findet ihr alle wichtigen Details zum heutigen Pokémon GO Event.

In aller Kürze

Was? Begrenzte Forschung Loturzel

Begrenzte Forschung Loturzel Wann? 30. März 2019 von 11:00 bis 20:00 Uhr

30. März 2019 von 11:00 bis 20:00 Uhr Eventdetails:Pokémon, deren Erscheinen mit Wetterbedingungen zusammenhängen, treten häufiger während des Events auf (zum Beispiel Formeo); begrenzte Forschungsaufgaben, durch deren Abschluss ihr Loturzel begegnet; Shiny Loturzel und Formeo

Darüber hinaus wird die Attacke Meteorologe für Formeo dauerhaft in das Spiel aufgenommen.

