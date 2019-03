Vorab ganz herzlichen Dank an alle, die bei der März Challenge mitgemacht haben. Ich hoffe ihr hattet genau so viel Spaß damit wie ich. Ohne eure Likes und Verwendungen hätte ich niemals so schnell Blaupauserrang 5 erreicht. Im April steht die Forza Horizon 4 April Community Challenge – Japanische Klassiker auf dem Programm.

Für das April-Event gibt es eine Neuerung: es zählt die kombinierte Zeit aus zwei Sprints, einmal Straße und einmal Dirt. Die reine Fahrzeit für beide zusammen sollte unter 20 Minuten liegen – aber nicht sehr weit darunter.

Nach der heftigen Raserei mit dem R8 kann man diesmal die Landschaft (etwas mehr) genießen und vor allem beim Straßenrennen ist es streckenweise fast ein entspanntes Cruisen. Vielleicht sind die Rennsäue (©Christine) enttäuscht, aber ich mache damit ein Plädoyer für A- und B-Autos und lade euch ein, einige meiner Lieblinge zu verwenden.

Forza Horizon 4 April Community Challenge – Japanische Klassiker

Zeiten zählen ab dem 01. April 2019, 00:00 Uhr. Bis dahin könnt ihr euch mit den Strecken vertraut machen.

Teil 1 – Straßenrennen

Startpunkt: Edinburgh Bahnhof, Rundstrecke

Edinburgh Bahnhof, Rundstrecke Name: E => B => F => A

E => B => F => A J ahreszeit: Winter (auf speziellen Wunsch @Stephan)

Winter (auf speziellen Wunsch @Stephan) Länge: 34,5 km (eine durchschnittliche Länge für meine Strecken)

34,5 km (eine durchschnittliche Länge für meine Strecken) Autos: drei Nissan Skylines (2002 GT-R V-SPEC II und 1993 oder 1997 GT-R V-SPEC)

drei Nissan Skylines (2002 GT-R V-SPEC II und 1993 oder 1997 GT-R V-SPEC) Klasse: Limit für Upgrades ist A 800

Teil 2 – Dirtrennen

Startpunkt: Lakehurst Forest, Pfad

Lakehurst Forest, Pfad Name: Lakehurst Forest Extended #3

Lakehurst Forest Extended #3 Jahreszeit: Frühling

Frühling Länge: 2,8 km (ungewöhnlich kurz, aber mit selten befahrenem Waldweg)

2,8 km (ungewöhnlich kurz, aber mit selten befahrenem Waldweg) Autos: 1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR oder 1998 Subaru 22B STI

1999 Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR oder 1998 Subaru 22B STI Klasse: Limit für Upgrade ist B 700

Die vorgegebenen Autos sollte jeder haben. Den Mitsubishi gibt es gratis als Geschenk, der Subaru ist ein Scheunenfund und einen der Skylines hat wohl jeder. Wenn nicht, habe ich kein schlechtes Gewissen, weil zumindest einen muss man einfach besitzen. Die drei Skylines sind im Original B-Klasse und geben damit den Tunern einiges an Möglichkeiten zur Optimierung. Die Rallye-Autos sind ebenfalls B – aber es bleibt auch hier ein bisschen Raum für individuelle Anpassungen.

Ein paar grundsätzliche Bemerkungen:

Wenn man beim Anlegen der Blaupause bestimmte Autos vorgibt, erlaubt es das System nicht, auch die Klasse einzuschränken (anders, wenn man zB. ein Herstellerland auswählt). Mir war es wichtiger, die Autos vorzugeben, und ich verlasse mich bei der Klasse – und natürlich auch bei der Meldung der Zeiten – völlig auf die Fairness der Community.

Beim Anlegen der Strecken bemühe ich mich, eine saubere Linie zu fahren und die Checkpoints sinnvoll und fair zu setzen. Ich habe aber keinen Einfluss darauf, wo das System Bremspunkte setzt. Dort wo man wirklich bremsen muss, passen sie sehr gut. Häufig kann man die roten Linien aber völlig ignorieren oder muss allenfalls nur kurz vom Gas gehen. Sorry dafür, ich wüsste nicht, wie ich das beeinflussen kann.

Keine Ahnung woran es liegt, dass die KI manchmal gut mithält (oder sogar gewinnt) und dann wieder 10 Sekunden hinten liegt. Ich habe die Strecken mit den Schwierigkeitsstufen Sehr Erfahren, Experte und Profi mehrfach getestet und dabei keine klaren Ergebnisse erzielt. Bei einigen Fahrten hatte ich zwischendurch schon einen großen Vorsprung, den die KI plötzlich, wie aus dem Nichts, aufgeholt hat. Manchmal lag ich am Ende weit vorne und andere Male gab es knapp vor dem Ziel noch Positionskämpfe. Zum Beispiel in den letzten Kurven in Ambleside. Es lag nicht daran, welche Zeiten ich gefahren bin. Besonders auffällig war es manchmal beim Straßenrennen auf dem Abschnitt entlang des Parks im südlichen Edinburgh. Wenn ich dort am Anfang schon in Führung lag, hatte ich vor Arthur’s Seat (bei den beiden kleinen Kreisverkehren) einen großen Vorsprung, der meistens bis fast zum Bamburgh Castle gehalten hat. Die KI scheint grundsätzlich Probleme im Kreisverkehr (südliches Autobahnende) zu haben(?).

Beim Straßenrennen gibt es bei 43% eine 90° Linkskurve nach einer Kuppe. Vor allem wenn man dort ganz knapp hinten liegt, neigen die führenden Fahrzeuge manchmal dazu, den Checkpoint zu verpassen – keine Ahnung warum, denn der Bremspunkt ist völlig richtig gesetzt, wenngleich durch die Kuppe erst im letzten Moment zu sehen – aber das sollte für die KI ja kein Kriterium sein. Dieses Phänomen ist mir auch schon bei anderen Strecken aufgefallen.

Die Rallyestrecke folgt am Anfang der Original-Horizon-Route; ab 37% (Haarnadel links) beginnt der neue Abschnitt, der dann nach einem langen Asphaltstück auf einen sonst nie verwendeten, engen Waldweg führt. Dort kann man schon mal an einem Baum hängen bleiben.

Von Kmarks Schinar gibt es wieder spezielle Designs, sowohl für die beiden Rallyeautos als auch die drei Skylines. Man ist damit zwar nicht schneller aber mit deutlich mehr Stil unterwegs!

Ich hoffe sehr, dass einige Mitspieler optimierte Tunings anlegen, und diese für die Community frei geben. Ihr habt ein Tuning am Start? Nennt Namen und Ersteller in den Kommentaren, damit es hier eingetragen werden kann.

Beide Blaupausen und die Designs werden am Sonntag, 31. März, im Lauf des Tages freigeschaltet. Der genaue Zeitpunkt wird noch bekannt gegeben.

Bildquelle: Screenshots von Knarks Schinar

Dieser Artikel wurde von Leser mnikg verfasst und auf totallygamergirl.com veröffentlicht.