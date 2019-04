Heute schon gelacht? Wenn nicht hilft euch vielleicht dieser Beitrag. In April, April! – Aprilscherze 2019 liste ich eine Reihe der diesjährigen Aprilscherze auf. Ihr habt weitere originelle Scherze in den Weiten des Internets erspäht, die hier nicht fehlen sollten? Haut sie in die Kommentare, damit ich diese im Laufe des Tages ergänzen kann. Nun aber genug Vorgeplänkel und weiter zum Lachmuskeltraining

GeForce RTX R.O.N – Euer Gaming Assistant

Die Zukunft klopft an und hat einen AI basierten virtuellen Gaming Assistenten mitgebracht. Coaching in Echtzeit? Damit werdet ihr endlich zum überlegenen Pro Gamer. Ihr neigt zu Wutausbrüchen? Keine Sorge, euer sprechender Assistent wird euch künftig beruhigen, ehe ihr einen Bann kassiert.

Quelle: Nvidia

For Honor – Die Rabbids ziehen in den Kampf

Der Kampf um Ehre in For Honor wird tierisch. Für einen Tag ziehen die Rabbids in die Schlacht. Bis zum 02. April 06:00 Uhr läuft in For Honor ein spezielles Event. Teilnehmer dürfen sich über ein Nahkampf-Paket als exklusive Belohnung freuen. Während ihr euer Spiel startet, könnt ihr unten schon Mal einen Blick in den passenden Trailer werfen.

Quelle: Ubisoft Pressemitteilung

Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation von Zombieinvasion bedroht

New Zack Island wird dank Zombieinvasion zu einem Ort des Gruselns. Die Mädchen verwandeln sich in untote Kreaturen und schlurfen mit herabhängenden Armen über die Insel. Das Paradies wird zum Albtraum.

Quelle: Dead or Alive Xtreme Venus Vacation Website Japan

Notebooksbilliger sucht einen Gaming Hero

Auf der Suche nach einem neuen Job? Dann schaut doch Mal in die Stellenausschreibung von notebooksbilliger.de. Zu den Voraussetzungen gehören eine vollständige Fallout 76 Bugliste, 1.337 nachgewiesene Spielstunden in Apex Legends und das Starten von Fortnite ohne Epic Games Launcher. Der Rest der Stellenanzeige liest sich mindestens genauso lustig. Schaut Mal rein.

Quelle: Notebooksbilliger via Jobteaer

PlayStation XXL-Schlüsselanhänger zum Jubiläum

Ihr liebt die Marke PlayStation und jeder soll es wissen? Ein überdimensionaler Schlüsselanhänger sorgt dafür, dass niemand je wieder eure Liebe zu PlayStation übersehen wird. Nebenwirkungen? Möglicherweise habt ihr nach kurzer Tragedauer das Gefühl, euch bricht der Arm ab. Egal, alles für die Liebe!

Quelle: PlayStation Japan YouTube

Yakuza goes rundenbasiert

In Yakuza könnt ihr künfitg Schläge und Tritte auch rundenbasiert austeilen. Auf dem offiziellen Yakuza YouTube Kanal wurde ein neues RPG im Yakuza-Universum angekündigt. In der Hauptrolle? Ichiban Kasuga.

Quelle: Yakuza YouTube Kanal

Fire Emblem Heroes erhält tierischen Helden

In Fire Emblem Heroes gibt es tierischen Zuwachs bei den Helden. Die Eule Feh zieht künftig mit in den Kampf. Ein Legendäres Biest – hat was, oder? Eure Nachrichten im Spiel überbringt ihr euch künftig gefälligst selbst. Feh kämpft jetzt lieber.

Quelle: Nintendo Mobile YouTube

Corsair Game Launcher

Genervt von all den Game Launchern? Dann haut euch den Corsair Game Launcher Launcher auf den Rechner. Mit dem könnt ihr all eure Game Launcher verwalten, Spiele starten, sehen wann Freunde online kommen und mehr. DER Launcher für eure Launcher.

Quelle: Corsair YouTube

Square Kirby

Hat euch die runde Form von Kirby schon immer gestört? Künftig wird wohl niemand mehr auf die Idee kommen, Kirby eine Knutschkugel zu nennen. Der rosafarbene Vielfraß wird nämlich zum Quadrat. Gestatten? Square Kirby.

Quelle: Offizielle Kirby Website Japan

Was ist euer Aprilscherze 2019 Highlight?

Bildquelle Beitragsbild: Ubisoft