Forza Horizon 4 totallygamergirl März Challenge beendet

Die Forza Horizon 4 totallygamergirl März Challenge ist Geschichte. Die Bestzeit konnte sich Sir Liborius mit beeindruckenden 6:28,422 holen. Damit ist er auch der einzige Teilnehmer, der die 6:30 Marke knacken konnte. Auf dem zweiten Platz folgt meckswell mit guten 6:31,308. Den dritten Podiumsplatz sichert sich Noodles mit einer Zeit von 6:35,982.

GamerTag / Name Bestzeit LinatPower 6:49,270 mnikg 6:42,087 kuroyi 6:38,892 Sir Liborius 6:28,422 meckswell 6:31,308 simplon 6:45,673 Nordschleife76 6:48,026 MrMooDs81 6:51,138 nfunddreige 7:09,390 Noodles 6:35,982 Thalia Melina 6:59,905 KmarksSchinar 6:40,016

Die Forza Horizon 4 totallygamergirl März Challenge war die erste Herausforderung dieser Art und der Auftakt zu einer neuen Eventreihe. Die Inhalte kommen aus der totallygamergirl Community. Vielen Dank an mnikg für die Organisation und die tolle Strecke. Ein weiterer Dank geht an KmarksSchinar, der das passende Design erstellt hat. Last, but not least möchte ich allen Fahrern und Diskussionsteilnehmern danken, die sich eingebracht haben.

Wer mag, kann heute direkt mit der April Challenge weitermachen. Die passenden Rennen stehen seit gestern für Übungszwecke zur Verfügung. Seit Mitternacht werden auch eure Zeiten berücksichtigt. Im Laufe des Tages werde ich die Community-Tabellen an den neuen Monat anpassen und dort bisherige Tunings, Designs und Co. listen.

An dieser Stelle noch eine Bitte an alle April-Teilnehmer. Eure Bestzeiten postet ihr bitte direkt hier, im April-Beitrag. Alternativ könnt ihr mir an christine@totallygamergirl.com mailen. Gebt dafür bitte den Betreff „April Challenge“ an. Der Community-Beitrag hat schon jetzt über 100 Kommentare und mich erreichen täglich Dutzende Mails. Ihr erleichtert mir so die Übersicht und ich laufe nicht Gefahr, etwas zu übersehen. Vielen Dank an euch alle.

