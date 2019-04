PlayStation 5: So sieht der neue DualShock 5 Controller aus

Die Gerüchteküche brodelt. Kommt die PlayStation 5 sogar noch 2020 auf den Markt? Eine Reihe von nicht näher benannten Quellen behauptet genau dies. Angeblich möchte Sony der Konkurrenz aus dem Hause Microsoft mindestens einen großen Schritt voraus sein und zieht deshalb den Launch der PlayStation 5 vor.

Die Ankündigung soll schon in wenigen Wochen erfolgen. Ein bisher nicht angekündigtes Event in Japan soll Ort des Geschehens sein. Ihr könnt live dabei sein und die Ankündigung via Twitch, YouTube oder PlayStation 4 verfolgen. Sony verspricht die mit Abstand stärkste Konsole, die das Unternehmen je auf den Markt gebracht hat. 4K, HDR und RayTracing sollen zum neuen Standard werden.

Während das Design der Konsole noch ein gut gehütetes Geheimnis ist, ist erstmals ein geleaktes Produktfoto vom neuen PlayStation 5 DualShock Controller aufgetaucht. Intern bei Sony herrscht über das Design des Controllers noch Uneinigkeit. Während die eine Seite das klare und ansprechende Design lobt und das größere Touchpad und die verbesserten Sticks feiert, stößt der Controller beim anderen Lager auf Abneigung. Das Eingabegerät wird bemängelt, da es dem DualShock 4 Controller zu ähnlich sieht. Die Share-Taste hat Sony für Europa durch einen anderen Knopf mit noch unbekannter Funktion ersetzt und reagiert so schon jetzt auf Artikel 13

