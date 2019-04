LUNA The Shadow Dust für PC angekündigt

Application Systems Heidelberg und Lantern Studio haben das Spiel LUNA The Shadow Dust für PC, Mac und Linux angekündigt. Das Rätsel-Adventure wurde in liebevoller Handarbeit animiert. Ihr erlebt die Geschichte von einem kleinen Jungen und dessen Begleiter. Gemeinsam erforschen sie eine mystische Welt, die wieder in ihrem einstigen Licht erstrahlen soll.

Dafür müssen der Junge und sein Begleiter eine emotionale Reise auf sich nehmen und Rätsel lösen. Die Geschichte soll von Mut und Hoffnung erzählen. Dabei kommt sie ohne Worte aus. Erzählt wird die Story durch die bewegten Bilder des Spiels.

Interessiert? Ihr könnt das Spiel schon jetzt eurer Steam Wunschliste hinzufügen. LUNA The Shadow Dust soll im Laufe des Jahres veröffentlicht werden.

Quelle: Application Systems Heidelberg Pressemitteilung

Bildquelle: Lantern Studio