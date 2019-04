Shelter 3 für 2020 angekündigt

Entwickler Might and Delight hat Shelter 3 angekündigt. Das Spiel soll 2020 erscheinen und lässt euch in die Rolle eines Elefanten schlüpfen. Im Ankündigungstrailer könnt ihr einen ersten Blick auf das Projekt werfen.

In Shelter 3 seid ihr Teil einer Elefantenherde. Ihr lebt friedlich Seite an Seite mit anderen Elefanten. Eine Herde bedeutet allerdings auch, viele Mäuler stopfen zu müssen. Dafür liefert euch die Herde einen besseren Schutz vor Raubtieren.

Die Ankündigung erfolgte am 01. April, weshalb viele Fans der Reihe verunsichert sind. Es scheint sich allerdings nicht um einen Scherz zu handeln. Sogar eine Steamseite ist bereits vorhanden. Was haltet ihr von der Ankündigung?

