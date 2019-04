Borderlands 3: Release am 13. September

Endlich ist die Katze aus dem Sack. Borderlands 3 erscheint am 13. September für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Spiel wird in mehreren Editionen veröffentlicht: Standard, Deluxe, Super Deluxe und Collector’s Edition. Außerdem wurde ein Season Pass angekündigt. Vorbestellen könnt ihr schon jetzt. Preislich geht es bei 59,99 Euro los. Dafür gibt es die Standard Edition im Epic Games Store. Die Deluxe Edition ist für 79,99 Euro vorbestellbar und die Super Deluxe Edition für 99,99 Euro.

Die Borderlands 3 Diamond Loot Chest Collector´s Edition gibt es lediglich für PlayStation 4 und Xbox One. Kostenpunkt: 249,99 Euro. Ihr könnt alle Editionen über die offizielle Website vorbestellen.

Dort könnt ihr euch auch als VIP anmelden um Belohnungen für Borderlands 3 freizuschalten und euch für Shift anmelden.

Neue Details zu Borderlands 3 gibt es ebenfalls. Zur Auswahl stehen dieses Mal die vier Kammer-Jäger Moze, Amara, FL4K und Zane. Moze ist eine Schützin, die einen Mech steuert, FL4K ein Bestienmeister, Zane ein Agent mit Kriegsspielzeug und Amara eine Sirene mit ätherischen Fäusten. Im Spiel sollt ihr dieses Mal neue Welten entdecken können, jenseits von Pandora.

Der Season Pass soll 4 Kampagnen DLCs, einen Arschgaul-Waffenskin, Arschgaul-Granaten-Mod und Arschgaul-Waffen-Schmuckstück bieten. Die Season Pass DLCs sollen bis September 2020 veröffentlicht werden.

