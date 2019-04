Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Niagara und Caviar im Owner Shop

Das Angebot im Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop hat sich in der Nacht wieder verändert. Bis zum 10. April erhaltet ihr dort unter „Special“ die Sets Caviar und Niagara. Für einen Swimsuit der Niagara Kollektion müsst ihr 400.000 Zack Dollar zahlen. Ein Stück aus der Caviar Kollektion kostet mit 800.000 Zack Dollar doppelt so viel.

Ihr könnt die neuen Sets im Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop auch mit Premium Tickets erwerben. Das Caviar Set kostet 144 Tickets. Das Niagara Set ist für 72 Tickets verfügbar. Tickets werden mit Echtgeld via PlayStation Store oder eShop gekauft. Da das Spiel nur in Asien veröffentlicht wurde, können die Tickets nur mit einem asiatischen Konto und entsprechendem Guthaben erworben werden. Ruft ihr mit einem europäischen Konto den PlayStation Store oder den eShop auf, erhaltet ihr nur eine Fehlermeldung.

Quelle: Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Dead or Alive Xtrem 3 Scarlet