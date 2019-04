Terraria 1.3.6 Entwickler stellen Void Bag and Vault vor

Re-Logic werkelt derzeit fleißig an Terraria 1.3.6. Im offiziellen Forum des Spiels haben die Entwickler nun zwei Items vorgestellt, die ihr mit dem Update kostenlos erhalten werdet: Void Bag und Void Vault. In Kombination sind sie ausgesprochen praktisch.

Das Void Vault könnt ihr in eurem Zuhause aufstellen, während ihr die Void Bag bei euch haben solltet. Dadurch entsteht eine Art Überlauf. Was bedeutet dies für euch? Sammelt ihr Gegenstände ein und habt keinen Platz mehr im Inventar, werden diese Gegenstände automatisch in die Void Vault verfrachtet, wo sie sicher verwahrt werden.

Sobald die beiden Items mit Terraria 1.3.6 ins Spiel kommen, könnt ihr euch unnötige Laufwege ersparen. Ihr müsst nicht mehr in euer virtuelles Zuhause zurück, um Platz im Inventar zu schaffen oder wertvolle Beute liegen lassen.

Quelle: Terraria Forum

Bildquelle: Re-Logic