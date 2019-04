Forza Horizon 4: Neue Regeln bei der Community Challenge

Seit März läuft auf totallygamergirl jeden Monat eine Forza Horizon 4 Community Challenge, die von mnikg ins Leben gerufen wurde. In den letzten Tagen habt ihr in den Kommentaren fleißig über die Challenge diskutiert und Meinungen ausgetauscht. Wir haben euch gehört und eine kleine Regeländerung beschlossen – besser gesagt einen Regelzusatz. Für euch ändert sich damit zunächst einmal nichts. Die Änderung hat auf die laufende April Challenge keinen direkten Einfluss. Vielmehr geht es dabei um die Gewinner und die damit zusammenhängenden Preise. Mit den neuen Regeln soll verhindert werden, dass diese immer nur an einen Teilnehmer gehen – falls diese Situation eintreffen sollte. Unten findet ihr die Erweiterung für den Regelkatalog, die mir mnikg zugeschickt hat.

Sieger erhalten maximal 2 Mal einen Preis für den ersten Platz. Beim dritten Mal bekommt ihn die/der Bestplatzierte, der noch nie einen erhalten hat. Es gibt einen Sonderpreis für die/den mit der höchsten Punkteanzahl über die gesamte Serie; diesmal März bis einschließlich November. Punkte wie in der Formel 1 (25, 18, 15, 12, …). Bei Punktegleichheit zählt die höhere Anzahl an Siegen bzw. 2. Plätzen usw. Weiterer Sonderpreis für die/den mit der höchsten Punkteanzahl, die/der vorher noch nie einen gewonnen hat. Bei Punktegleichheit zählt die bessere Einzelplatzierung.

Die laufende Challenge findet ihr hier. Wir danken allen Teilnehmern und wünschen euch weiterhin viel Spaß. Darüber hinaus gilt unser Dank allen fleißigen Lesern, die über die Challenge diskutiert haben und sich so in die Gestaltung einbringen. Vielen Dank für euer Feedback. Dieses ist selbstverständlich auch in Zukunft gerne gesehen.

