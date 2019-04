Guild Wars 2: Skyscale Mount angekündigt

Guild Wars 2 bekommt ein zweites fliegendes Mount. Bisher ist Fliegen dem Greif vorbehalten, der vergleichsweise schwer freizuschalten ist. Die Freischaltung vom Greif ist mit einigen Bedingungen verknüpft. Obendrein müssen Spieler einige Gold investieren, um das Mount zu erhalten.

Eurogamer hat nun exklusiv ein weiteres fliegendes Mount für Guild Wars 2 enthüllt. Dieses trägt den Namen Skyscale. Die deutsche Bezeichnung ist noch nicht bekannt. Übersetzt könnte das Mount Himmelsschuppe heißen.

Das neue Mount wird mit einem Helikopter verglichen, während der Greif mit einem Düsentriebwerk gleichgesetzt wird. Der Greif ist sehr schnell, kann dafür aber nicht nennenswert an Höhe gewinnen. Der Guild Wars 2 Skyscale kann vom Boden abheben und an Höhe gewinnen. Obendrein kann sich das Mount an Wänden festkrallen und von dort wieder abstoßen und an zusätzlicher Höhe erreichen. Dadurch erreicht es Orte, die mit anderen Mounts nicht zu erreichen wären. Klettern kann das Tier ebenfalls. Da der Skyscale ein Drache ist, kann er sogar Feuer speien.

Klingt ziemlich cool? Sieht auch cool aus. Seht selbst.

Das Mount kommt mit der nächsten Living Story Episode, die den Namen „War Eternal“ tragen wird. Der Release soll nicht mehr lange auf sich warten lassen. Bis dahin könnt ihr im WvW die Kriegsklaue freischalten, die seit einigen Wochen zur Verfügung steht. Hier findet ihr meinen Guide.

Quelle: Eurogamer

Bildquelle: Eigener Screenshot aus Guild Wars 2