Monster Hunter: World Witcher 3 Kooperationsevent im Mai auf PC

Vor einigen Wochen durften sich Monster Hunter: World Spieler über das The Witcher 3 Kooperationsevent freuen. Zumindest auf PlayStation 4 und Xbox One. Nun wurde bekannt, wann die Spieler der PC-Version den Waldschrat zur Strecke bringen dürfen.

Die Quest „Auftrag: Ärger im Uralten Wald“ wird ab dem 09. Mai zur Verfügung stehen. Es handelt sich dabei um eine reine Solo-Quest, in der ihr als Geralt von Riva spielt. Am 17. Mai folgt die Quest „Auftrag: Geist des Waldes“. Diese Mission lässt sich mit anderen Jägern absolvieren. Während ihr in der Solo-Quest einen Waldschrat erlegen müsst, jagt ihr in der deutlich anspruchsvolleren Gruppenquest einen Uralten Waldschrat. Als Belohnung winken besondere Materialien, mit denen ihr unter anderem das Rüstungsset Ciri α und die Doppelklingen Zireael schmieden könnt. Die Dekorrürstungen Geralt und Ciri können via Liefer-Anfragen freigeschaltet werden. Die Solo-Quest wird euch dauerhaft zur Verfügung stehen. Die zweie Mission ist bis 30. Mai, 23:59 Uhr UTC verfügbar.

Quelle: Steam

Bildquelle: Eigener Screenshot aus dem Spiel Monster Hunter: World