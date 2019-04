Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy Launch Trailer

Die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ist seit heute für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Sie beinhaltet die folgenden drei Spiele:

Phoenix Wright: Ace Attorney

Phoenix Wright: Ace Attorney – Justice for All

Phoenix Wright: Ace Attorne – Trials and Tribulations

Passend dazu hat Capcom einen Launch Trailer veröffentlicht, den ihr euch wie gewohnt unten ansehen könnt.

In Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy sollt ihr eine Reihe von mysteriösen Fällen lösen. Dabei steht euch ein buntes Ensemble an Verbündeten zur Seite. Gleichzeitig müsst ihr Gegnern in Prozessen die Stirn bieten. Könnt ihr eure Mandanten vor Gericht schützen?

Die Spiele der Trilogy wurden an HD-Displays angepasst. Die Spielesammlung bietet zudem zehn Speicherstände. Spieler haben die Wahl zwischen der japanischen und englischen Version des Spiels. Im August wird via kostenlosem Update eine vollständige deutsche Lokalisierung nachgereicht.

Die Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ist ab sofort für 29,99 Euro erhältlich.

Quelle: Capcom Pressemitteilung

Bildquelle: Capcom