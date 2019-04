Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Peace und Savanna Sets im Owner Shop

Es ist Mittwoch und damit Zeit für ein Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop Update. Bis vergangene Nacht gab es dort noch unter Special die Sets Niagara und Caviar. Diese wurden nun von Peace und Savanna abgelöst. Wie üblich findet ihr die Special-Angebote für eine Woche im Owner Shop. Das aktuelle Angebot bleibt bis zum 17. April 2019. Beachtet, dass das Spiel bei uns offiziell nicht erschienen ist. Durch die Zeitverschiebung ändert sich das Angebot schon kurz nach Mitternacht. Ihr solltet eure Käufe also bereits bis zum 16. April erledigt haben, wenn euch die Sets gefallen.

Ein Swimsuit aus dem Peace Set schlägt mit 1.000.000 Zack Dollar zu Buche. Savanna Swimsuits sind mit einem Preis von 600.000 Zack Dollar etwas günstiger zu haben. Wie üblich könnt ihr die Sets auch via Premium Tickets erwerben, die via Nintendo eShop und PlayStation Store verfügbar sind. Auch hier ist zu beachten, dass das Spiel nur im asiatischen Raum veröffentlicht wurde. Ruft ihr in Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet den Store über einen europäischen Account auf, gibt es eine Fehlermeldung. Das Peace Set kostet 180 Premium Tickets. Das Savanna Set ist für 108 Premium Tickets zu haben.

Das Beitragsbild zeigt Misaki in Savanna H.

Quelle: Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet