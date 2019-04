Doraemon Story of Seasons: Details aus der Famitsu, neues Spiel in Arbeit

Am 13. Juni erscheint in Japan das Spiel Doraemon Story of Seasons für die Nintendo Switch. In dem Spiel verschlägt es Charaktere aus Doraemon nach Season Town. Neben der namensgebenden Katze Doraemon erleben auch Nobita, Shizuka, Gian und Suneo ein Abenteuer in der beschaulichen Kleinstadt. Dort erwartet sie ein idyllisches Leben auf dem Land.

Doraemon Story of Seasons ist in der aktuellen Ausgabe der Famitsu ein Artikel gewidmet. In diesem erfahren wir einige Dinge über das Spiel. Das Projekt wurde von Koji Nakajima (Bandai Namco) ins Leben gerufen, der ein Fan von Harvest Moon: Back to Nature ist. Im Vergleich zu vorherigen Story of Seasons Ablegern soll das Spiel eine richtige Haupthandlung haben, statt euch nur auf dem Feld arbeiten zu lassen. Das Hauptthema das Spiels ist Familie. Im Fokus der Geschichte stehen Liebe und Familie. Eines eurer Hauptziele ist die Arbeit auf der Farm, die zu Spielbeginn noch relativ hart sein soll. Die Gadgets von Doraemon sollen euch helfen, mit lästigen Dingen klarzukommen. Mit „At Gungun“ könnt ihr Samen sofort wachsen lassen. Dieses Item ist allerdings ein Verbrauchsgegenstand, weshalb es nicht kopflos verwendet werden sollte.

Bisher ist Doraemon Story of Seasons nicht für Europa angekündigt. Ein Release bei uns ist dennoch denkbar, da sich die Reihe Story of Seasons bei uns relativ großer Beliebtheit erfreut. Auch Doraemon ist im Westen nicht gänzlich unbekannt, wenngleich in Deutschland nicht sehr bekannt. Return to Popolocrois: A Story of Seasons Fairytale schaffte es ebenfalls in den Westen.

Darüber hinaus wird in der neuen Ausgabe der Famitsu erwähnt, dass sich ein weiteres Story of Seasons Spiel in Entwicklung befindet. Details gibt es zu diesem Projekt noch nicht.

Quelle: Famitsu via Gematsu

Bildquelle: Bandai Namco Japan