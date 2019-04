Star Wars Jedi: Fallen Order Enthüllungstrailer

Wie angekündigt haben EA und Respawn Entertainment heute einen Star Wars Jedi: Fallen Order Trailer gezeigt. Der Enthüllungstrailer kann von euch wie gewohnt unter dieser Meldung angesehen werden.

Star Wars Jedi: Fallen Order befindet sich aktuell bei Entwickler Respawn Entertainment in Arbeit. Das Spiel soll am 15. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es soll ein reines Singleplayergame werden, in dem ihr in die Rolle eines Jedis schlüpft. Cal Kestis gehört dem Orden der Jedi an und ist einer der letzten Überlebenden. Die meisten Jedi sind der Order 66 zum Opfer gefallen. Cal ist ein Padawan auf der Flucht. In dem Action-Adventure werdet ihr vor dem Imperium fliehen und eure Macht-Fähigkeiten entwickeln. Darüber hinaus gilt es die Lichtschwert-Technik zu verfeinern. Euer Ziel ist es, den Orden der Jedi wieder aufzubauen.

Quelle: Electronic Arts

Bildquelle: Electronic Arts