Borderlands 3 Gameplay am 01. Mai im Livestream

Gearbox Software hat angekündigt am 01. Mai im Rahmen eines Livestreams zum ersten Mal Borderlands 3 Gameplay zu zeigen. Ausgestrahlt wird der Livestream über den offiziellen Borderlands Twitchkanal, den ihr hier findet. Los geht es am 01. Mai um 10 am PDT – 19:00 Uhr unserer Zeit.

Bis dahin können Fans einen genaueren Blick auf das Borderlands 3 Artwork unten werfen. Laut Entwicklern verbergen sich darin einige Geheimnisse. Eines der offensichtlisten sind die Köpfe von Charakteren, die sich in den Rosen verstecken. Darüber hinaus verbergen sich in dem Bild einige Codes. Zum Beispiel die Morsezeichen am Rand. Seht ihr euch die Waffen genauer an, könnt ihr dort ebenfalls Codeschnipsel entdecken. Laut Entwicklern beheimatet das Artwork noch einige Codes, die die Community bisher nicht geknackt hat.

Klickt ihr auf das Bild, könnt ihr es euch in voller Größe anzeigen lassen. Rechtsklick > Grafik anzeigen > auf das Bild klicken.

Quelle: Offizielle Borderlands 3 Website

Bildquelle: Gearbox