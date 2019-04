Dawn of the Dragons: Ascension – Erste Screenshots

Entwickler 5th Planet Games hat erste Screenshots aus dem kommenden Rollenspiel Dawn of the Dragons: Ascension veröffentlicht. Das Bildmaterial könnt ihr euch unter dieser Meldung in einer Bildergalerie ansehen.

Dawn of the Dragons: Ascension ist ein Dawn of the Dragons Sequel, welches aktuell für PC (Kartridge) und Mobile-Geräte (iOS, Android) entwickelt wird. Fans dürfen sich laut Entwicklern auf neue Charaktere, Feinde, Locations und Gameplaydynamik freuen. Der große Drachenkrieg kehrt zurück nach Tor’gyyl. Eure Aufgabe ist es, gegen die zahlreichen Feinde zu kämpfen, die euch in den Wirren des Krieges begegnen werden. Eine zentrale Rolle werden dabei Gilden spielen. Das Kampfsystem setzt auf Strategie. Kämpfe finden auf einem Raster statt.

Quelle: 5th Planet Games

Bildquelle: 5th Planet Games