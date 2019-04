Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry erscheint im Mai für PS4 und Switch

Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry wird am 13. Juni für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Koch Media wird die Konsolenversion sowohl digital als auch in einer Retail-Fassung anbieten. Ihr könnt euch Larry also auch zum Anfassen nach Hause holen.

In Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry schlüpft ihr in die Haut von Schwerenöter Larry. Dauersingle Larry Laffer ist noch immer auf der Suche nach einer geeigneten Frau. Dafür begibt er sich direkt von den 80ern in das 21. Jahrhundert. Dort versucht er in der modernen Realität Dates klarzumachen. Für eure wilden Abenteuer steht euch eine nicht lineare Spielwelt zur Verfügung. Stellt sich Larry bei seinen Dates geschickt an, steigt sein Timber-Score. Euer Ziel ist es, an Faith heranzukommen – die Frau von Larrys Träumen. Auf dem Weg dorthin müsst ihr aber zunächst einige Rätsel überwinden.

Quelle: Koch Media Pressemitteilung

Bildquelle: Koch Media