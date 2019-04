Zahlen zu 6 Monaten Forza Horizon 4

Wie die Zeit vergeht. Forza Horizon 4 ist inzwischen 6 Monate jung. Die Entwickler haben dieses Ereignis zum Anlass genommen, um einige Zahlen mit der Community zu teilen.

Seit Launch wurden mehr als 6 Millionen Häuser im Spiel gekauft. Dies entspricht der doppelten Anzahl an Häusern in Schottland. Die deutlich teureren Schlösser haben auch einige Besitzer gefunden – 816.000 um genau zu sein. 544 Mal so viele, wie es Schlösser in England gibt. Das populärste Fahrzeug ist der Subaru WRX Sti `05. Dieser wurde insgesamt 3,59 Millionen Stunden gefahren. Die Fahrzeit aller Spieler zusammengerechnet ergibt 18.250 Jahre. Gefahren wurden bisher 4.998 Milliarde Meilen. Die Entfernung von der Erde zu Pluto ist geringer.

Seit Forza Horizon 4 Launch wurden 823 Millionen Rennen abgeschlossen und 30 Millionen Showcase Events gehostet. Der Fuhrpark vieler Spieler dürfte ziemlich voll sein – seit Release haben Spieler nämlich 541 Millionen Fahrzeuge verdient. Dies entspricht der doppelten Anzahl an Autos, die in den USA existiert. Der Peel P50 wurde 437.190 Stunden gefahren.

