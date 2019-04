Forza Horizon 4: Community Fahrspaß ab 21 Uhr

Liebe autobegeisterte Forza Horizon 4 Spieler. Heute Abend tut sich die Community für einen entspannten Spieleabend zusammen. Der Start ist für 21:00 Uhr geplant. Zusammen können Monatsherausforderungen erledigt werden. Ihr habt andere Wünsche oder Ideen? Packt sie gerne in die Kommentare oder bringt sie bei Discord ein. Ihr erreicht den totallygamergirl Discord-Kanal über diesen Link.

Wenn ihr Interesse an der Teilnahme habt, postet euren GamerTag in die Kommentare oder bei Discord. Möchtet ihr ihn nicht öffentlich nennen, könnt ihr euch via Xbox LIVE an Deluxe Schraube oder Dunking Doerk wenden.

In aller Kürze:

Was? Fahrspaß mit der Community

Fahrspaß mit der Community Wo? Forza Horizon 4

Forza Horizon 4 Wann? 16. April 2019, ab 21:00 Uhr, Open End

16. April 2019, ab 21:00 Uhr, Open End Wer? Jeder, der Lust auf etwas ungezwungenen Fahrspaß hat.

Jeder, der Lust auf etwas ungezwungenen Fahrspaß hat. Anmerkungen: Headsets sind ausdrücklich erwünscht, jedoch kein Muss. Sprachchat ist via Xbox Party oder Discord möglich.

Regeln:

Beleidigungen haben Hausverbot. Bleibt fair. Bringt gute Laune mit und habt Spaß.

Bildquelle: Eigener Screenshot aus Forza Horizon 4