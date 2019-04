Forza Motorsport: Erste Informationen zum neuen Ableger im Mai

In diesem Jahr soll bekanntlich kein neuer Forza Motorsport Ableger erscheinen. Für den kommenden Teil der Serie wollen sich die Entwickler mehr Zeit nehmen. Informationen zum Spiel wird es allerdings schon in absehbarer Zeit geben. Genauer gesagt am 07. Mai 2019. An diesem Tag werden die Entwickler die nächste Ausgabe von Forza Monthly streamen.

Im Rahmen der gestrigen April-Ausgabe von Forza Monthly teaserte Turn 10 Community Manager Brian Ekberg die Informationen zum kommenden Forza. Die Entwickler, die bisher an Forza Motorsport 7 saßen, sollen sich nun vor allem dem neuen Projekt widmen und von Motorsport 7 abgezogen werden. Der kommende Teil befindet sich aktuell noch in der Konzepthase. Bei der Entwicklung möchte man mit der Community kooperieren.

Quelle: Forza Monthly April 2019

Bildquelle: Eigener Screenshot aus Forza Motorsport 7