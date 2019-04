Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Norimaki und Macchiato Sets im Owner Shop

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat sich wieder das Angebot im Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop geändert. Dort wurden die Sets Peace und Savanna von den Sets Norimaki und Macchiato abgelöst. Die neuen Sets bleiben bis zum 24. April in der Special-Abteilung vom Owner Shop. Beachtet dabei die Zeitverschiebung. Die Swimsuits gehen bereits in aller früh, weshalb ihr Käufe möglichst bis zum 23. April erledigen solltet.

Wie gewohnt können die neuen Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Swimsuits auch mit Echtgeld gekauft werden. Das Norimaki Set kostet 180 Premium Tickets. Macchiato kostet im Set 108 Premium Tickets. Mit Ingame-Währung zahlt ihr für ein Stück der Norimaki Kollektion 1.000.000 Zack Dollar. Ein Swimsuit vom Macchiato Set ist mit 600.000 Zack Dollar etwas erschwinglicher.

Quelle: Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet