Super Smash Bros. Ultimate: Joker kämpft ab morgen mit

Lange wurde darüber spekuliert, wann Joker zur Super Smash Bros. Ultimate Kämpferriege stößt. Nun gibt es Gewissheit. Ab dem 18. April steht der neue Charakter für Besitzer vom Fighters Pass zur Verfügung. Alternativ könnt ihr auch das „Kämpfer-Paket 1: Joker“ kaufen, welches Joker, die Mementos Stage und Musik aus Persona beinhaltet. Joker kommt zusammen mit Update 3.0, welches kostenlos für alle Käufer des Spiels zur Verfügung stehen wird.

Mit Super Smash Bros. Ultimate 3.0 erwarten euch unter anderem die drei neuen Features Stage Builder, Video Editor und Smash World. Mit dem Stage Builder könnt ihr eure eigenen Stages bauen. Im Handheld-Modus könnt ihr dafür den Touchscreen der Nintendo Switch nutzen. Der Video Editor ermöglicht euch den Zusammenschnitt eurer Videos. Diese könnt ihr mit Soundeffekten und Untertiteln aufpeppen. Via Smash World könnt ihr eure Werke mit der ganzen Welt teilen. Auch eure Stage Builder Bauten lassen sich so mit anderen Spielern teilen. Ihr seht euch lieber die Inhalte anderer Spieler an? Dann könnt ihr euch mit Smash World durch den Content der Community wühlen.

Der neue Super Smash Bros. Ultimate Trailer gewährt einen Blick auf Joker und die neuen 3.0 Features.

Quelle: Nintendo

Bildquelle: Nintendo