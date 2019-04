Forza Horizon 4: Spieler dokumentierte Hunderte Wheelspins

Die Wheelspins in Forza Horizon 4 sind seit Launch des Spiels ein großes Thema in der Community. Im Fokus der Diskussionen steht der Inhalt. Viele Spieler beklagen vor allem die Kleidung. Belohnungen wie Legendäre Fahrzeuge oder Forza Editions sind zumindest gefühlt sehr selten.

Ein Spieler hat sich genauer mit der Thematik befasst und dafür knapp über 300 Wheelspins gespart. Den Inhalt der 306 Wheelspins hat der Spieler dokumentiert. Seine Ergebnisse veröffentlichte er unter dem Namen „TamiyaGuy“ bei Reddit. Die Ergebnisse sind in Credits, Fahrzeuge und Kleidung unterteilt.

Mit Abstand am häufigsten hat der Spieler Credits als Belohnung erhalten. Dahinter folgen Fahrzeuge und Kleidung – wobei sich die Mengen hier in etwa die Waage halten. Gerundet ergeben sich 129 Mal Credits, 90 Mal Fahrzeuge und 87 Mal Kleidung. Auch die Seltenheit der Belohnungen wurden dokumentiert. Dies sieht folgendermaßen aus:

Credits

76 x gewöhnlich

31 x selten

20 x episch

2 x legendär

Fahrzeuge

53 x gewöhnlich

26 x selten

5 x episch

4 x legendär

2 x Forza Edition

Kleidung

43 x gewöhnlich

30 x selten

10 x episch

4 x legendär

Der Anteil der Forza Editions lag damit bei unter einem Prozent. Die Verteilung der Seltenheitsstufen sieht gerundet folgendermaßen aus:

56 % gewöhnlich

28 % selten

12 % episch

3 % legendär

1 % Forza Editions

Während es zur Kleidung keine genaueren Daten gibt, gehen die Aufzeichnungen bei Credits und Fahrzeugen etwas tiefer ins Detail. Durchschnittlich gab es 66.574 Credits als Belohnung. Insgesamt brachten die 306 Wheelspins dem Spieler 8.588.000 Credits ein.

Folgende Forza Editions und Legendäre Fahrzeuge erhielt der Spieler bei seinem Experiment:

Alumi Class Forza Edition

Lamborghini Aventador Forza Edition

Lamborghini Urus Concept

Jaguar D-Type

Porsche Cayenne Turbo 2018

Porsche 911 GT2 RS 2012

Was können wir aus dieser durchaus interessanten Dokumentation lernen? Zunächst einmal möchte ich auf den Punkt Kleidung eingehen. Die Menge potenzieller Kleidungsstücke sollte mit zunehmender Spieldauer sinken. Warum ist das so? Es liegt am stetig kleiner werdenden Pool. Habt ihr ein Kleidungsstück einmal im virtuellen Kleiderschrank, erhaltet ihr es kein weiteres Mal aus einem Wheelspin. Vielspielern kann es sogar gelingen, diesen Pool irgendwann auf Null zu senken. Gelegentlich kommen allerdings neue Kleidungsstücke dazu. Darüber hinaus ist diese leichter gesagt als getan. Es gibt unzählige Kleidungsstücke in Forza Horizon 4. Ihr müsstet wirklich extrem viele Wheelspins verdienen, um den Pool komplett zu erschöpfen. Selbst für Vielspieler grenzt dieses Vorhaben an Utopie. Wir wissen nicht, wie groß der virtuelle Kleiderschrank des Spielers vor Verwendung der 306 Wheelspins war. Die persönliche Verteilung der Wheelspins-Belohnung kann für euch also ganz anders aussehen.

Hier sind wir auch schon beim nächsten Punkt: Zufall. 306 Wheelspins sind viel. Dennoch spielt bei derlei Random Geschichten eben auch das Glück immer eine Rolle. Ich selbst habe einiges an Forza Editions aus Wheelspins gezogen. Mein Mann bezeichnet mich da gar als Glückspilz. Gezählt habe ich meine Spins freilich nicht. Meine Forza Edition Ausbeute dürfte aber größer sein. Die obigen Zahlen sind spannend und durchaus eine Orientierung, aber für niemanden eine Garantie.

Epische Belohnungen sind mit 12 % Prozent Anteil noch relativ häufig vertreten. Legendär ist mit 3 Prozent wahrlich legendär. Der Anteil epischer Belohnungen ist bei Kleidung und Credits deutlich höher, als bei Fahrzeugen.

Wie war es überhaupt möglich, über 300 Wheelspins zu „sparen“? Ganz einfach – nur selten erhaltet ihr Wheelspins und gelangt dann direkt dorthin. Oft erhaltet ihr die Spins als Belohnung, die dann einfach im Menü als Counter angezeigt werden. Es wäre auch reichlich frustrierend, wenn ihr mitten in einem Onlinespiel das Glücksrad drehen müsstet. Daher landen viele Spins einfach auf dem Counter, wo sie gesammelt werden können. Wer dies über einen längeren Zeitraum tut und fleißig spielt, kann enorme Mengen an Wheelspins in Forza Horizon 4 hamstern.

Quelle: Reddit

Bildquelle: Eigener Screenshot aus Forza Horizon 4