Happy Birthday Game Boy – Gewinnspiel

Heute vor 30 Jahren erschien in Japan der Game Boy – auch als Game Boy Classic bekannt. Mit einem Gewinnspiel möchte ich diesen Anlass zusammen mit Nintendo und euch – liebe Leser – feiern. Gemeinsam mit euch und Nintendo möchte ich in in schönen Erinnerungen schwelgen. Als Preise winken zwei tolle Spielepakete für die Nintendo Switch. Bestehend aus den Games The Legend of Zelda: Breath of the Wild und New Super Mario Bros. U Deluxe.

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil

Erzählt mir von euren Abenteuern mit dem Game Boy. Was habt ihr mit dem kultigen Handheld erlebt? Plaudert in der Kommentarspalte unter diesem Beitrag aus dem Nähkästchen und berichtet von einer Erfahrung, die euch in Erinnerung geblieben ist. Egal ob abenteuerlustig, ausgefallen, Spaß mit der Familie, euer erster Ausflug in die Welt der Videospiele oder eine liebevolle Erinnerung an ein Spiel – EUER Game Boy-Moment ist gefragt.

Teilnahmeschluss ist der 05. Mai 2019, 23:59 Uhr.

Zu gewinnen gibt es zwei Fanpakete. In diesen ist jeweils ein Exemplar von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und New Super Mario Bros. U Deluxe für die Nintendo Switch.

Mein Schritt in die Welt der Videospiele

Auch für mich hat der Game Boy eine ganz besondere Bedeutung. Der Game Boy ist für mich der erste Schritt in die große und überaus faszinierende Welt der Videospiele gewesen. Vor vielen Jahren begann alles mit The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Als Kind begeisterte mich die für heutige Maßstäbe überschaubare Welt von Cocolint. Ich war zutiefst beeindruckt von der für mich damals riesigen Welt. War sie doch gespickt mit Abenteuern, gefährlichen Kreaturen, geheimnisvollen NPCs und Rätseln. Was wartet wohl im nächsten Dungeon? Welches Geheimnis birgt die Insel? Diese und andere Fragen beschäftigten mich damals.

Obwohl Cocolint rein von der Größe nichts im Vergleich zu der Welt von Breath of the Wild ist, habe ich im Verlauf der Zeit immer Mal wieder einen Ausflug dorthin unternommen. Heute ist das Spiel ein Zeugnis dafür, wie sehr sich Videospiele in wenigen Jahrzehnten gewandelt und entwickelt haben. Die Technik mag längst weiter sein, doch das Spiel ist zeitlos. Noch immer ist Link’s Awakening eine schöne Abenteuergeschichte. Nur das Gewand ist aus einer anderen Zeit. Nintendo spendiert ihr daher auch in diesem Jahr ein frisches Gewand und veröffentlicht eine umfangreich überarbeitete Version des Spiels, die noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch erscheinen wird.

Auf dem Game Boy fanden einige der kultigsten Reihen von Nintendo ein Zuhause. Darunter The Legend of Zelda und Super Mario. Noch immer begeistern die Reihen und ihre Helden Millionen Spieler rund um den Globus. Helden, deren Abenteuer einst mich in den Bann zogen, lassen heute die Augen meiner Kinder strahlen. Auch heute könnt ihr dank der Nintendo Switch einige der Abenteuer von Link und Mario unterwegs erleben. Zum Beispiel mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Bros. U Deluxe. Daher könnt ihr auch genau DIESE Spiele bei dieser Aktion gewinnen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist das neueste Spiel der Zelda-Reihe. Link erwacht aus einem langen Schlaf und soll einmal mehr zur Rettung von Hyrule eilen. In der offenen Spielwelt bestimmt ihr den Weg, den ihr einschlagt. Dabei habt ihr jedoch stets ein großes Ziel vor Augen: die Verheerung Ganon aufhalten. Diese bedroht das einst mächtige Königreich, über dem nun ein dunkler Schatten liegt.

In New Super Mario Bros. U Deluxe sollt ihr die Pläne von Erfeind Bowser vereiteln. Durch Wüsten, Ozeane, Schneefelder und Sümpfe eilend macht sich Mario auf den Weg zurück zum Schloss. Unterstütztung findet er dabei durch seine Freunde. Die größte Herausforderung erwartet dieses Mal aber Bruder Luigi in New Super Luigi U. Für jedes Level habt ihr dort nur 100 Sekunden Zeit.

Teilnahmebedingungen:

1. Teilnahmeschluss ist am 05. Mai 2019, 23:59 Uhr. Der Veranstalter ist nicht dafür verantwortlich, wenn wegen technischer Fehler oder aus irgendeinem anderen Grund eine Teilnahme nicht oder verspätet möglich ist.

2. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Teilnehmer unter 18 Jahren dürfen nur mit einer Einwilligung der Erziehungsberechtigten teilnehmen.

3. Teilnahmeberechtigt ist nur, wer einem festen Wohnsitz in Deutschland oder Österreich hat.

4. Die Teilnahme erfolgt via Kommentar unter dem Gewinnspielbeitrag. Alle anderen Wege sind nicht zulässig. Jede Person kann nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen. Bei Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, Manipulation, falschen Personenangaben oder versuchter Mehrfachteilnahme kann ein Teilnehmer vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

5. Der Gewinn wird nicht in bar ausgezahlt und ist nicht übertragbar. Ein Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Zu gewinnen gibt es 2 x ein Fanpaket. Dies besteht aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild und New Super Mario Bros. U Deluxe für die Nintendo Switch. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Gewinnern einen alternativen Preis gleichen oder höheren Wertes zu schicken, sollte ein ausgeschriebener Preis nicht zur Verfügung stehen.

6. Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass Vorname und der erste Buchstabe des Nachnamens im Falle eines Gewinns auf totallygamergirl.com Facebook „totallygamergirl“ und Twitter „@totalgamergirl“ veröffentlicht werden dürfen.

7. Sämtliche Angaben, die im Rahmen des Gewinnspiels erhoben werden, dienen nur der Durchführung des Gewinnspiels und werden darüber hinaus nicht gespeichert. Im Gewinnfall ist eine Anschrift nötig. Die Anschrift der Gewinner wird für den Versand an Nintendo übermittelt. Nintendo verschickt die Preise an die Gewinner.

8. Der Gewinner wird am Ende aus allen Teilnehmern per Zufallsverfahren ausgelost. Der Gewinner erhält eine Gewinnbenachrichtigung an die bei der Teilnahme verwendete Email-Adresse. Die Gewinnbenachrichtigung muss innerhalb von drei Tagen unter Nennung von Vor- und Nachnamen sowie vollständiger Postanschrift per E-Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com bestätigt werden. Wird der Gewinn nicht in dieser Zeit oder nicht wie beschrieben bestätigt, verfällt der Gewinn und der Preis wird unter allen übrigen Teilnehmern neu verlost.

9. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder in Teilen ohne vorherige Benachrichtigung einzustellen, abzubrechen, auszusetzen, aufzuschieben oder in für die Teilnehmer zumutbarer Weise zu verändern, falls unvorhergesehene, außerhalb des Einflussbereichs des Veranstalters liegende Umstände eintreten, die die planmäßige Durchführung des Gewinnspiels hindern. Eine Haftung dafür gegenüber Teilnehmern, Gewinnern oder Dritten ist ausgeschlossen.

10. Mit der Teilnahme an diesem Gewinnspiel willigen Teilnehmer den Teilnahmebedingungen zu. Teilnehmer können ihre Einwilligung während des laufenden Gewinnspiels jederzeit widerrufen. Dafür ist eine Mail an gewinnspiel@totallygamergirl.com zu richten. Mit einem Widerruf scheidet der Teilnehmer aus dem Gewinnspiel aus.

11. Für das Gewinnspiel gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

12. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

13. Sollten eine oder mehrere der oben aufgeführten Bestimmungen unwirksam sein, bleiben die anderen Punkte der Teilnahmebedingungen davon unberührt.