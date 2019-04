Pokémon GO: Schillerndes Meltan kehrt zurück

Pokémon Trainer aufgepasst. Bald dürft ihr erneut auf ein Schillerndes Meltan in Pokémon GO hoffen. Die Entwickler haben ein neues Event angekündigt, welches am 24. April um 22:00 Uhr startet. Das Event wird bis zum 05. Mai, 22:00 Uhr, laufen.

Öffnet ihr während des Events in Pokémon GO eure Wunderbox, könnt ihr mit Glück einem Shiny Meltan begegnen. Die Wunderbox kann nach Verwendung sogar schon nach drei Tagen erneut geöffnet werden. Im Normalfall ist dies erst wieder nach sieben Tagen möglich. Während Shiny Meltan nach dem Event nicht mehr verfügbar ist, kann die Box auch anschließend nach drei Tagen geöffnet werden. Die 7-Tage-Regel ist mit Eventstart dauerhaft Geschichte.

Es ist das zweite Event dieser Art in Pokémon GO. Bisher gab es erst einmal ein vergleichbares Event, bei dem die Chance auf Shiny Meltan bestand.

Um die Wunderbox verwenden zu können, benötigt ihr eine Nintendo Switch und eines der Spiele Pokémon Let’s GO! Evoli oder Let’s GO! Pikachu. Außerdem muss mit dem Spielstand dort bereits der Zugang zur Safari Zone möglich sein. Ist dies der Fall, könnt ihr ein Pokémon der 1. Generation von Pokémon GO zu einem Let’s GO Spiel schicken. Anschließend dürft ihr in Pokémon GO die Wunderbox öffnen. Sobald ihr die Box öffnet, erscheinen für 30 Minuten Meltan, die ihr dann fangen könnt.

Keine eigene Nintendo Switch? Fragt im Freundeskreis rum, ob jemand die Switch und ein Pokémon-Spiel hat. Ihr könnt zudem schon vor Beginn des Events einige passende Taschenmonster fangen. Da es inzwischen viele Pokémon in GO gibt, sind Begegnungen mit Taschenmonstern der 1. Generation seltener geworden. Sorgt also vor. Damit ihr die Kreaturen bei Bedarf schnell findet, könnt ihr sie umbenennen.

Auch aktuell laufen einige Events in Pokémon GO.

Ei-Spektakel (bis 23. April, 22:00 Uhr)

Chance auf Shiny Haspiror

Baby Pokémon wie Pichu, Kussilla und Magby schlüpfen aus 2-km-Eiern

doppelte Brutmaschinen-Geschwindigkeit

doppelte Menge Bonbons für Pokémon aus Eiern

Glücks-Eier halten eine Stunde

passende Feldforschungsaufgaben

Latios Spezial-Raid-Woche (bis 22. April, 22:00 Uhr)

Latios erscheint in Raid-Kämpfen

Chance auf Shiny Latios

Pokémon Safari Zone Singapur (bis 21. April, 22:00 Uhr)

weltweit vermehrte Spawns von Pottrott

Chance auf Shiny Pottrott

Quelle: Niantic

Bildquelle: Niantic