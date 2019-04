Square Enix E3 Pressekonferenz angekündigt

Die E3 2019 nähert sich langsam aber sicher. Nun hat auch Entwickler und Publisher Square Enix eine Pressekonferenz für das Event angekündigt. Möchtet ihr diese live verfolgen, müsst ihr allerdings eine lange Nacht einplanen. Die Pressekonferenz soll am 10. Juni um 6:00 p.m. beginnen. Bei uns ist dann schon der 11. Juni. Los geht es dank Zeitverschiebung in der Nacht um 03:00 Uhr.

Mit der Pressekonferenz von Square Enix sind bisher fünf PKs für die diesjährige E3 bestätigt. Neben Square Enix werden auch Microsoft, Bethesda Softworks und Ubisoft vertreten sein. Darüber hinaus ist bereits die PC Gaming Show bestätigt, die seit einigen Jahren fester Teil des Programmes ist. Sony und Electronic Arts haben bereits angekündigt, in diesem Jahr keine klassische E3 Pressekonferenz geplant zu haben.

Die E3 2019 öffnet vom 11. bis 13. Juni ihre Tore. Das Event setzt auch in diesem Jahr wieder auf Los Angeles als Location. Es wird im Los Angeles Convention Center stattfinden.

Square Enix Live E3 2019 kicks off another exciting line up of titles! Tune in to https://t.co/CKLO0fQPN1 on Monday June 10 at 6pm PT! #SquareEnixE3 pic.twitter.com/1LLiNWEFBM

— Square Enix (@SquareEnix) 23. April 2019