The Fruit, Labyrinth and Eden of Grisaia Full Package für Nintendo Switch angekündigt

In der neusten Ausgabe der Famitsu wurde die Spielesammlung The Fruit, Labyrinth, and Eden of Grisaia Full Package für Nintendo Switch angekündigt. Bisher leider nur für Japan. Die drei Visual Novels dürften allerdings auch gute Chancen haben, in westlichen Regionen für die Switch zu erscheinen. Sie gehören bei uns zu den beliebtesten Novel Spielen.

Dies mag auch an der Qualität der Spiele liegen und an der Tatsache, dass das Spiel The Fruit of Grisaia bereits vor einigen Jahren den Weg in den Westen fand. Zu dieser Zeit waren Novels bei Steam noch rar gesät und auch darüber hinaus deutlich weniger bekannt. Auch die Spin-Offs The Labyrinth of Grisaia und The Eden of Grisaia sind bei uns bekannt und beliebt.

In The Fruit of Grisaia erlebt ihr die Geschichte von sechs Früchten, deren Obstgarten die Akademie war. Geschützt von hohen Wällen, lebten sie an diesem Ort des Lernens. Eines Tages kommt ein junger Mann dorthin, der die Sicht dafür verloren hat, was er beschützen möchte. Seine Tage sind von Schuld und Bedauern bestimmt. In der Akademie begegnen ihm fünf junge Frauen. Schließlich schöpft er neue Hoffnung. The Labyrinth und The Eden of Grisaia sind Fortsetzungen von The Fruit of Grisaia.

Quelle: Famitsu via Gematsu

Bildquelle: Frontwing