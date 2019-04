Dead or Alive 6 Pirates of the 7 Seas Costumes Vol. 1 DLC ist da

Seit heute ist das Dead or Alive 6 Pirates of the 7 Seas Costumes Vol. 1 Set verfügbar. Der DLC ist Teil vom „DOA6 Season Pass 1“ und beinhaltet 13 Kostüme. Mit dem DLC könnt ihr folgenden Charakteren einen neuen Look verpassen:

Ayane

Bass

Christie

Diego

Hayate

Hitomi

Honoka

La Mariposa

Mila

Nyotengu

Rig

Tina

Zack

Die Kostüme könnt ihr euch unten im Trailer ansehen. Welches ist euer Favorit?

Producer Yohei Shimbori sprach kürzlich in einem Interview über die Zukunftspläne für das Spiel. Hier könnt ihr nachlesen, was er zu Fehlern, Plänen und DLCs gesagt hat.

Quelle: Koei Tecmo

Bildquelle: Koei Tecmo