Neuer Donnerstag, neuer Weekly #Forzathon in Horizon 4. Ich habe die neuen Aufgaben abgeschlossen. Was euch in dieser Woche an Aufgaben und Belohnungen erwartet, erfahrt ihr im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 17 – Fortschritt durch Technik.

Kapitel 1 – Hot Hatch

In dieser Woche dreht sich beim Weekly #Forzathon alles um den 2015 Audi S1. Falls euch das Fahrzeug noch in der Sammlung fehlt, könnt ihr es für 35.000 Credits kaufen.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten, ohne Anfahrtszeit und Tuning

Kapitel 2 – Über Neuntausend

Mit eurem Audi sollt ihr zwei Straßenszeneveranstaltungen gewinnen. Filtert auf der Karte nach „Straßenszene“ und sucht euch ein Rennen aus. Blaupausen gibt es bei Straßenszene nicht. Möchtet ihr dennoch möglichst schnell das Kapitel abschließen, solltet ihr auf der Karte auf die Länge der Rennen achten. Schnell gehen zum Beispiel „Edinburgh, New Town“ und „Ambleside, Anstieg“. Das erste Rennen findet ihr in Edinburgh und das zweite Rennen ganz westlich auf der Karte bei Tarn Hows. Ich habe ein S1 900 Tuning verwendet.

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Kapitel 3 – Starke Nummer

Ein schnelles Kapitel! Ihr sollt in eurem Audi 155 mph erreichen. Die entsprechen 249,448 km/h. Die sind auch ohne Tuning und Upgrades möglich, wenn ihr es schafft, sauber über die Autobahn zu fahren. Es wird allerdings lange brauchen, bis ihr die geforderte Geschwindigkeit erreicht. Einfacher wird es mit einem Tuning. Ich habe mein Fahrzeug auf S1 gebracht.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Kapitel 4 – Vermächtnis der Gruppe B

Ihr sollt zwei Dirtrennen gewinnen. Filtert dafür auf der Karte nach „Dirt-Rennserie“. Hier sind Blaupausen eine zeitsparende Option. Alternativ bieten sich kurze Rennen wie „Highland-Farm, Grip-Rennen“ und „Mudkickers-Allrad, Grip-Rennen“ an. Beide sind im Südosten der Karte zu finden. Ihr könnt Zeit sparen, wenn ihr eine Blaupause erstellt und nur ein oder zwei Runden nehmt.

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: 27 Minuten (ohne Anfahrt und Tuning)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Winter über weitere Aktivitäten freuen.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4