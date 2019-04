Layers of Fear 2 erscheint Ende Mai

Das Horrorspiel Layers of Fear 2 wird am 28. Mai für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. In dem Spiel erkundet ihr die Welt um euch herum und ergründet die Vergangenheit. Als Spieler werdet ihr Teil eines Films und versucht herauszufinden, warum ihr zum Cast gehört. Als Setting dient ein Ozeanriese. Was verbergen die Tiefen des Schiffes, die als Szenen für den Film fungieren? Je tiefer ihr vordringt, desto beeindruckender wird es – und desto furchteinflößender.

Tony Todd leiht Layers of Fear 2 seine Stimme. Für die musikalische Untermalung ist der Komponist Arkadiusz Reikowski verantwortlich. Eingespielt hat die Stücke das Sofia Sessions Orchestra. Als Dirigent wurde George Strezov engagiert.

Quelle: Gun Media Pressemitteilung

Bildquelle: Gun Media