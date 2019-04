Dead or Alive 6: 350.000 Mal ausgeliefert

Koei Tecmo hat einen neuen Finanzbericht veröffentlicht, aus dem auch Auslieferungszahlen für das Fighting Game Dead or Alive 6 entnommen werden können. Demnach wurde das Spiel plattformübergreifend 350.000 Mal ausgeliefert. Dead or Alive 6 ist am 01. März für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschienen.

Der Vorgänger Dead or Alive 5 wurde in den ersten Wochen nach Release 580.000 Mal verkauft. Das Spiel wurde 2012 veröffentlicht. 2015 gab Koei Temco bekannt, dass die Gesamtverkaufszahlen für alle Versionen des Spiels bei 1,5 Millionen Einheiten liegen.

Entwickler Team Ninja äußerte sich bereits in einem Interview mit Dengeki Online zu Dead or Alive 6 und räumte darin eine Reihe von Fehlern ein. Die Entwickler planen daher, für die weitere Entwicklung mehr auf das Feedback der Fans zu hören. Was denkt ihr – reißt Team Ninja das Ruder noch rum?

Quelle: Koei Tecmo

Bildquelle: Koei Tecmo