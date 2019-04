PlayStation 4: 96,8 Millionen Konsolen ausgeliefert

Sony hat einen neuen Finanzbericht veröffentlicht, weshalb es aktuelle PlayStation 4 Zahlen gibt. Inzwischen wurde die Konsole 96,8 Millionen Mal ausgeliefert. Diese Zahl schließt Auslieferungen bis zum 31. März 2019 ein. Demnach wurde die Konsole im letzten Quartal 2,6 Millionen Mal ausgeliefert. Im Geschäftsjahr 2019 wurden insgesamt 17,8 Millionen PlayStation 4 Konsolen ausgeliefert. Damit wurde das gesteckte Ziel von 17,5 Millionen Einheiten leicht überboten.

Im Bereich PlayStation Plus gab es im Vergleich zum vorherigen Finanzjahr einen Zuwachs um 2,2 Millionen. Demnach gibt es 36,4 Millionen PlayStation Plus Mitglieder. In Sachen Software konnten im vierten Quartal 54,7 Millionen Einheiten verkauft werden. 45 Prozent davon digital. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 43 Prozent.

Quelle: Sony via Gematsu

Bildquelle: Sony