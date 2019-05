Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet – Aroma und Bamboo Shoot Sets im Owner Shop

Der Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop hält neue Angebote für euch bereit. Unter Specials sind die Sets Popcorn und Labyrinth verschwunden, um Aroma und Bamboo Shoot zu weichen. Die Stücke des Aroma Sets erinnern an Pyjamas, während Bamboo Shoot aus Handtüchern besteht, die um die Köper der Mädchen gebunden sind. Auf dem Beitragsbild seht ihr Marie Rose in Aroma E.

Aroma ist mit 400.000 Zack Dollar pro Kleidungsstück das deutlich günstigere Set. Möchtet ihr mit Premium Tickets zahlen, müsst ihr 72 Tickets für das Set hinblättern und 8 für ein Einzelstück. Bamboo Shoot ist mit einem Preis von 900.000 Zack Dollar mehr als doppelt so teuer wie Aroma. Für das Set müsst ihr 162 Premium Tickets zahlen – oder 18 je Einzelstück.

Die beiden neuen Sets aus der Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet Owner Shop Special Kategorie bleiben bis zum 08. Mai 2019 im Spiel. Beachtet dabei die Zeitverschiebung. Die Specials verlassen den Shop bereits am 08. Mai um 01:00 Uhr – in der Nacht! Ihr solltet Käufe also bis zum 07. Mai tätigen, wenn ihr nicht zu den Nachteulen gehört.

Quelle: Eigene Recherche

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet