Forza Horizon 4 Community Challenge Regeländerung ab Mai – Zeiten

Im letzten Monat gab es bereits eine Regeländerung bei der Forza Horizon 4 Community Challenge. In diesem Monat gibt es eine weitere Änderung. Dies betrifft lediglich eure Zeiten. Um die Übersichtlichkeit zu erleichtern, werden diese ab sofort in einem separaten Beitrag geteilt. Diesen Monat wird es dieser Beitrag hier sein. Ich bitte alle Leser darum, unter diesem Beitrag ausschließlich Bestzeiten der Challenge zu posten. Der Artikel zur Challenge hat schon vor Monatsbeginn beinahe 100 Kommentare erreicht. Da ich alle Kommentare nach Ende einer Challenge noch einmal gründlich prüfe, um mögliche Versäumnisse nachtragen zu können, ist so kaum Übersicht vorhanden.

Ihr könnt selbstverständlich weiter über eure Leistungen diskutieren. Dafür steht euch wie gewohnt der Challenge Beitrag zur Verfügung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure aktuellen Zeiten dort zusätzlich posten, um die Diskussion zu erleichtern. Bereits gepostete Zeiten dort müsst ihr natürlich nicht hier posten, damit diese gelten. Die Änderung gilt erst mit der Veröffentlichung dieses Beitrags.

Alternativ könnt ihr auf Discord aktiv diskutieren. Auch dort bitte ich darum, den Kanal für Zeiten künftig nur noch für neue Bestzeiten zu nutzen. Ein separater Textkanal dient zum Austausch.

Diese Änderung dient lediglich der einfachen Übersicht für die Organisatoren des Events. Zeiten können nicht täglich aktuell gehalten werden. Da in solchen Fällen in der Regel Dutzende neue Kommentare anfallen, ist es nicht immer einfach, eine Übersicht zu haben. Auch ist es schwierig am Ende eines Monats durch Hunderte Kommentare zu lesen und daraus alle Zeiten zu fischen. Die Änderung soll die reine Übersicht der Zeiten so kompakt wie möglich halten. Ihr könnt für diesen Zweck eure Kommentare auch editieren und neue Zeiten anfügen. Dies ist jedoch keine Pflicht.

Die Meldung per Mail ist selbstverständlich weiterhin möglich – achtet dabei auf den jeweiligen Betreff. Aktuell ist dies: „Horizon 4 Mai Challenge“.

Bildquelle: Screenshot aus Forza Horizon 4 von KmarksSchinar