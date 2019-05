Root Letter: Last Answer kommt 2019 in den Westen

PQube und Kadokawa Games haben Root Letter: Last Answer angekündigt. Das Spiel wird 2019 im Westen für Nintendo Switch, PC und PlayStation 4 erscheinen. Last Answer ist eine Enhanced Version von Root Letter. Diese zeichnet sich durch einen neuen Epilog, Gameplay Verbesserungen und einen Live Action Mode aus. Im Ankündigungstrailer könnt ihr euch ein Bild davon machen.

Root Letter ist eine der bekanntesten Visual Novels bei uns. Mehr als 500.000 Exemplare wurden allein in Westen verkauft. Damit ist es eine der erfolgreichsten Visual Novels aller Zeiten.

Worum geht es in Root Letter?

15 Jahre sind seit eurem letzten Briefverkehr mit eurer Brieffreundin Aya Fumino vergangen. Das Leben ging in dieser Zeit weiter, doch ein Mordgeständnis aus dem letzten Brief kommt wieder zum Vorschein. Ihr reist in die Heimatstadt von Aya und versucht herauszufinden, was passiert ist. Hinweise in ihren Briefen führen euch zu ihren Freunden. Diese kennen womöglich die Wahrheit, doch sie schweigen. Haben sie gar etwas mit dem Verschwinden von Aya zu tun? Findet es in Root Letter: Last Answer heraus.

Quelle: PQube Pressemitteilung

Bildquelle: Kadokawa Games